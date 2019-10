Straßenverkehr in Grevenbroich-Wevelinghoven : Mevissen soll autofreies Quartier werden

Viele Wevelinghovener befürchten wegen des Baugebiets noch mehr Verkehr in der Ortsdurchfahrt. Die Grünen schlagen nun für Mevissen ein autofreies Quartier vor. Dorthin würden wohl viele Bewohner ziehen, die auch außerhalb des Viertels bewusst wenig oder kein Auto fahren. Foto: Dieter Staniekl/Dieter Staniek

Wevelinghoven Das Neubaugebiet An Mevissen soll autofrei geplant werden. Das beantragen die Grünen. Diese Lösung soll zu einem geänderten Mobilitätsverhalten und zu einer Entlastung der Straßen vom Autoverkehr beitragen.

Von Carsten Sommerfeld

Viele Wevelinghovener befürchten durch das neue Baugebiet An Mevissen eine weiter steigende Verkehrsbelastung in der Gartenstadt, vor allem in der Ortsdurchfahrt. Eine zusätzliche Anbindung des Baugebiets an die L 361 oder die K 10 ist noch nicht in Sicht. In diese Diskussion schaltet sich die Grünen-Fraktion an. Sie beantragt für den Rat, „das Neubaugebiet ,An Mevissen’ als autofreies Quartier zu planen“.

Die Grünen verweisen auf Vorbilder wie in Köln-Sülz und -Nippes. Ihr Vorschlag: „Die Autos werden am Rand des Quartiers oder in einem zentralen Parkhaus abgestellt und werden nur in Ausnahmefällen hinein bewegt“, sagt Fraktionschef Dirk Gawlinski. Zu den Ausnahmen gehört etwa, wenn schwere Lasten zu transportieren sind. Im Quartier wären damit Radfahrer und Fußgänger weitestgehend unter sich.

Info An Mevissen wird in Etappen gebaut Das Wohngebiet Das Gebiet ist in vier Abschnitte gegliedert, die Vermarktung für die ersten rund 30 Wohneinheiten läuft. Insgesamt sind etwa 400 geplant. Verkehr Bürgermeister Klaus Krützen kann Sorgen wegen des Verkehrs nachvollziehen. Er betont, dass Mevissen nicht auf einen Schlag realisiert wird. Zwischen den Abschnitten sei Gelegenheit zu prüfen, ob weitere Verkehrsmaßnahmen nötig sind oder weniger Häuser entstehen.

„Im Bauausschuss hatte Beigeordneter Floran Herpel erklärt, dass er generell ein Verkehrskonzept für erforderlich hält, das Anreize schafft, auf das Auto zu verzichten. Diesen Spielball greifen wir auf“, erklärt Grünen-Sprecher Peter Gehrmann. „Wir wissen, dass es mit dem zunehmenden Verkehr auf unseren Straßen so nicht weiter gehen kann“, betont Gawlinski. Der Bau weiterer Straßen koste Geld und bringe noch mehr Autoverkehr mit sich. „Circa 18,2 Prozent aller Treibhausgase in Deutschland werden durch den Verkehr ausgestoßen.“

Eine Verkehrswende müsse her, mit einem Ausbau von ÖPNV, Radwegen und Car-Sharing. „Zum anderen gilt es aber auch, das Autofahren unattraktiver zu machen“, sagt Gawlinski. In der Entwicklung befindliche „geschlossene“ Neubaugebiete seien prädestiniert, ein verändertes „Bauen und Wohnen durch Nutzung von Zukunftstechnologien zu ermöglichen“ und ein anderes Mobilitätsverhalten zu erreichen. Die künftigen Bewohner An Mevissen „entscheiden sich bewusst für eine andere Art des Wohnens und der Mobilität“, sagt Gawlinski. Und dies Bewusstsein hört laut den Grünen nicht an den Quartiersgrenzen auf. Sie gehen davon aus, dass die Bewohner auch außerhalb das Auto häufig stehen lassen. „Wir wollen mit einem solchen Quartier bewusst Menschen ansprechen, die wenig oder gar kein Auto fahren“, sagt Gehrmann. Die Fraktion schlägt einen Besuch in Sülz in Begleitung eines Vertreters der Kölner Stadtverwaltung vor.