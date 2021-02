Windrad-Unfall auf Frimmersdorfer Höhe : Schnee verzögert Trümmerabfuhr

Grevenbroich Die Arbeiten am beschädigten Vertikalrotor-Windrad sollen nächste Woche starten, die abgestürzten Teile werden zerkleinert und abtransportiert. Im November war einer der 54 Meter langen Rotorarme bei einem Sturm abgebrochen. Seitdem liegen rund 17 Tonnen Trümmer auf der Frimmersdorfer Höhe.

Eigentlich sollte am Montag der Abtransport der Trümmer neben dem Vertikalrotor „Vertikal Sky“ auf der Frimmersdorfer Höhe beginnen, doch das Winterwetter machte dem Vorhaben nun einen Strich durch die Rechnung. „Das Unternehmen wird nun im Laufe der nächsten Woche beginnen, wenn das Wetter es zulässt“, erklärte in der Schweiz Patrick Richter, Geschäftsleiter bei Agile Wind Power, dem Hersteller des Prototypen, der auf dem Windtestfeld bei Frimmersdorf getestet wird. In Dübendorf im Alpenland liegt zurzeit kein Schnee.