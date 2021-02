Kunst in der Galerie Dielämmer in Grevenboich : Elisabeth Busch-Holitschke zeigt Kunstobjekte aus drei Jahrzehnten

Der Mensch steht bei ihren Objekten immer im Mittelpunkt – Elisabeth Busch-Holitschke, die jetzt 70 wurde, in ihrer neuen Ausstellung. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Am Samstag wurde Elisabeth Busch-Holitschke 70 Jahre alt. Seit Samstag ist auch ihre Ausstellung mit dem schlichten Titel „Objekte“ in der Galerie Judith Dielämmer zu sehen. Eine Vernissage konnte es in Corona-Zeiten nicht geben, und die Ausstellung ist bis zum 28. Februar samstags und sonntags von 12 bis 17 Uhr auch nur nach vorheriger Anmeldung geöffnet.

Allerdings erfolgte die Präsentation der Exponate so, dass die meisten von ihnen vom Schaufenster aus zu sehen sind – dank Lichtschläuchen sogar nach Einbruch der Dunkelheit. Die ältesten Arbeiten waren vor 30 Jahren entstanden – die Ausstellung „Objekte“ ist also eine Retrospektive. Was die in Bedburdyck lebende Künstlerin auch mit welchem Material geschaffen hat: Der Mensch steht immer im Mittelpunkt, wobei die Künstlerin immer wieder Bezug nimmt zu längst vergangenen Zeiten.

Dies geschieht mittels Wäschestücken, wie sie ihre Vorfahren benutzten. Weiße Taschentücher beispielsweise mit kunstvoll umhäkelter Spitze und nicht selten mit Monogrammen versehen, bilden die Bühne für mit Fäden „gemalten“ Frauen. Die scheinen sich auf der eng begrenzten Fläche so richtig austoben zu wollen. Tanzen sie? Sind sie auf dem Sprung? Die Farbe Weiß und auch das Material, nämlich Stoff, sind tonangebend. Aber Elisabeth Busch-Holitschke zeigt auch Tonskulpturen, die ältesten sind 30 Jahre alt. Die kleinen, ausdrucksstarken Tonbüsten hatte sie vor genau 20 Jahren schon in der Versandhalle auf der Stadtparkinsel gezeigt. Gerät, wie es in Nutzgärten der Väter und Großväter gebräuchlich waren, arrangierte die Künstlerin zu „Persönlichkeiten“. Ein Spaten wird da zum Gesicht, ein Korb zum Hut.

Typisch für ihre genähten Porträts sind die herunter hängenden Fäden. „Sie geben dem Gesicht einen besonderen Ausdruck“, sagte die Künstlerin. Und sie weist darauf hin, dass diese Exponate, die frei im Raum hängen, von jeder der beiden Seiten anders wahrgenommen werden. Das Dreidimensionale ist bei einigen Köpfen nur angedeutet: Da steht ein Ohr ab, die Nase ragt in den Raum. Die deformierten Hocker aus weißen Stoff sind Platzhalter für Menschen oder besser gesagt für Persönlichkeiten. In den weißen Objektkästen wollen kleine Persönlichkeiten aus Ton entdeckt werden. Zu den Exponaten gehören auch kleine textile Kostbarkeiten wie die Nadelkissen und Nadelhefte.