Am Sonntagmorgen : Schneefall sorgt für mehrere Einsätze der Feuerwehr

Grevenbroich Das Tiefdruckgebiet Jussuf, das Eifel und Niederrhein in der Nacht vom Samstag auf Sonntag teils ergiebige Schneefälle gebracht hat, hinterließ auch der Feuerwehr Grevenbroich einiges an Arbeit.

An mehreren Stellen im Stadtgebiet war es durch die Last des Niederschlags zu Schneebruch an Ästen und Bäumen gekommen, wodurch die Wehr gefordert wurde. Ab etwa 6.45 Uhr waren Teams der hauptamtlichen Wache sowie der ehrenamtlichen Einheiten Frimmersdorf/Neurath, Gustorf/Gindorf, Hemmerden, Kapellen und Wevelinghoven an sieben Einsatzstellen tätig. Sie mussten abgebrochene Äste und umgestürzte Bäume beseitigen. „In Höhe der Autobahnunterführung Vierwinden etwa lastete so viel Schnee auf den Bäumen, dass die Einsatzkräfte die Straße zeitweilig sperren mussten“, sagte ein Feuwerwehr-Sprecher.