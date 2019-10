Erste Bilanz nach Umzug : Rot-Kreuz-Laden stößt auf steigende Resonanz

Grevenbroich Der Kreisverband zieht für den Second Hand-Laden zwei Monate nach dem Umzug in die Grevenbroicher Innenstadt eine positive Bilanz. Zahl der Besucher hat sich vervielfacht.

Der Marken-Blazer ist für acht Euro zu haben, der schwarze Wintermantel wenige Meter weiter für zehn Euro. „Der Rot Kreuz Kleiderladen“ an der Kölner Straße ist für Menschen mit wenig Geld die richtige Adresse, um sich einzukleiden. Aber auch Normalverdiener probieren dort Second-Hand-Kleidung an. Vor knapp zwei Monaten eröffnete der Kleiderladen in der Grevenbroicher Fußgängerzone – zentral gelegen und mit 180 Quadratmetern Platz. Susanne Wolff (35) vom Kreisverband Grevenbroich des Roten Kreuzes zieht nach dem Umzug von der Röntgenstraße eine positive Bilanz. Die Kundenzahl sei erheblich gestiegen. Am Tag würden rund 50 bis 100 Menschen in den Verkaufsraum kommen. „Früher an der Röntgenstraße waren es vielleicht ein, zwei Kunden am Tag“, sagt Wolff. Der neue Kleiderladen sei auch für Grevenbroich „ein Gewinn“.