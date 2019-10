Wegekreuz in Grevenbroich : Hülchrather planen Ersatz für entwendete Christusfigur

Wegekreuz in Grevenbroich

Hülchrath Dorfgemeinschaft befragt Bewohner zum Projekt.

Die Dorfgemeinschaft Hülchrath plant ein neues Projekt und hat dafür eine Umfrage unter den Bewohnern gestartet. Vor rund fünf Monaten war das Wegekreuz „Op de Bleesch“ am Ortausgang Richtung Münchrath beschädigt worden. Unbekannte hatten den Bronzekorpus abgebaut und gestohlen. Albert Stromann, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, vermutet, dass hinter der Tat Metalldiebe stecken. Nun steht das Stein-Kreuz ohne die Christusfigur unter einem Baum. Die Stelle, an der der Korpus gehangen hat, ist noch gut zu erkennen.

Die Dorfgemeinschaft fragt sich jetzt, ob der heutige Zustand bleiben oder das Wegekreuz wieder komplettiert werden soll. In einer Sitzung des Arbeitskreises „Unser Dorf“ konnte, wie die Dorfgemeinschaft erklärt, kein „abschließendes, einvernehmliches Vorgehen“ festgelegt werden. Nun sollen die Dorfbewohner ihre Meinung äußern, ob das Kreuz wieder einen Korpus erhalten soll und aus welchem Material dieser sein soll. Zur Auswahl stehen neben Metall (Bronze) auch Stein, Holz und Kunststoff. Die Alternativen würden Metalldiebe vor einem erneuten Zugreifen abhalten. Nach einem ersten Angebot rechnet die Dorfgemenschaft mit rund 2000 Euro Kosten. Eine Kunststoff-Lösung könnte, wie Stromann erläutert, mit Hilfe eines 3D-Druckers erstellt werden. Im Fragebogen sollen die Bewohner sich auch dazu äußern, ob die Christusfigur im Rahmen einer Dorfversammlung oder mit Hilfe von Sponsoren finanziert werden soll und wer sich um den Ersatz kümmern soll – Dorfgemeinschaft, Kirchengemeinde oder beide. Der Fragebogen ist unter www.schloss-stadt-huelchrath.de zu finden und kann bis Mitte Dezember ausgefüllt werden.

Mehr Glück hatten übrigens die Münchrather. Vor wenigen Wochen war der Korpus am Büßerkreuz am Helpensteiner Weg abgerissen worden. Am Tag darauf fand eine Münchratherin die Christusfigur auf einem Feld.