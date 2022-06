Ehejubiläum in Grevenbroich : Silvester 1959 hat‘s gefunkt – Paar seit 60 Jahren verheiratet

Die Jubilare Edda und Frank Otto aus Grevenbroich. Foto: Wolf-Reisdorf, Ursula

Grevenbroich Edda und Frank Otto aus Grevenbroich feiern ihr diamantenes Ehejubiläum. Wie sie sich kennengelernt haben und was ihre Ehe ausmacht.

Edda und Frank Otto feiern am heutigen 1. Juni ihre Diamanthochzeit: Seit 60 Jahren sind sie verheiratet. Sie lernten sich in Bergedorf bei Hamburg kennen und blicken gemeinsam auf sechs erfüllte Jahrzehnte zurück. Frank (82) wurde in Hamburg geboren und machte nach der Schule eine Banklehre. Im Anschluss ging er zur Luftwaffe der Bundeswehr, wurde Hauptmann der Reserve. Edda (82) wuchs im selben Ort auf, arbeitete nach der Schule im Lebensmittelgeschäft der Eltern.

1959 auf einem Silvesterball lernten sich die Ehejubilare kennen: Frank Otto war mit drei Freunden auf einem Ball in einem Waldschloss, sah Edda und wusste sofort „Das isse“, erzählt er schmunzelnd. Zwei Jahre später fand die standesamtliche Hochzeit statt, noch am selben Tag erhielt das Paar den Segen der evangelischen Kirche. Zunächst blieb die Braut in Bergedorf, während der junge Ehemann in Stade stationiert wurde. In Hamburg wurde der älteste Sohn Lutz geboren. 1965 stand der Umzug nach Holland an, wo der jüngere Sohn Achim geboren wurde. Zu viert zog die Familie nach Münster.

Bis 1969 blieb Frank Otto als Offizier bei der Bundeswehr, ehe er eine Stelle bei Rheinbraun fand und die Familie nach Bedburg umzog. Von dort pendelte er zur Hauptverwaltung nach Köln. Später zog die Familie nach Kirdorf, wo sie ein Einfamilienhaus gebaut hatte. „Dort wurden wir Dörflinge heimisch, hatten viele Freunde und waren im Karnevalsverein“, erinnert sich der Jubilar. Seine Frau hielt ihm den Rücken frei, so dass er nebenberuflich studieren konnte und Rheinbraun in Sachen Sicherheit neu aufstellte. Mit Kindern und später mit Freunden verbrachte das Paar schöne Urlaube auf Ibiza, Gran Canaria und in Italien. Jahrelang verreisten sie mit dem Wohnmobil und schwärmen noch heute von diesen Touren. Vor vier Jahren beschlossen beide, nach Grevenbroich zu ziehen.