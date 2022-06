Städtebund : Grevenbroich gehört jetzt zum Deutschen Riga-Komitee

Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher und Bürgermeister Klaus Krützen unterzeichneten am Dienstag Abend die Beitrittsurkunde. Grevenbroich ist nun offizielles Mitglied des Riga-Komitees. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Grevenbroich Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher übergab am Dienstagabend die Beitrittsurkunde in der Villa Erckens.

Von Wiljo Piel

Die Stadt ist jetzt offizielles Mitglied des Deutschen Riga-Komitees. Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher überreichte am Dienstagabend in der Villa Erckens die Beitrittsurkunde an Bürgermeister Klaus Krützen. Grevenbroich ist die nunmehr 69. Kommune, die sich dem vor 22 Jahren gegründeten Komitee angeschlossen hat. Für den Beitritt hatte sich der Geschichtsverein unter Leitung von Ulrich Herlitz stark gemacht.

Aufgabe dieses in Europa einzigartigen Städtebundes ist es, an die mehr als 26.000 jüdischen Bürger zu erinnern, die 1941 und 1942 ins lettische Riga deportiert und in ihrer überwiegenden Zahl im Wald von Bikernieki ermordet wurden. „Auch viele Grevenbroicher fielen in Riga der planmäßigen Vernichtung europäischer Juden zum Opfer“, berichtet Ulrich Herlitz. Beispielhaft nennt er die Hemmerdener Familien Theisebach-Winter, Sachs-Winter und Außen-Winter, die am 11. Dezember 1941 von den Nationalsozialisten aus ihrem Heimatort verschleppt wurden.

Info 13 Städte gehörten zu den Gründern Gründung Am 23. Mai 2000 gründeten 13 Städte gemeinsam mit dem Volksbund der Deutschen Kriegsgräberfürsorge mit dem damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau das Deutsche Riga-Komitee. Erste Aufgabe war die Errichtung einer Gräber- und Gedenkstätte für die Opfer. Die Anlage im Wald von Bikernieki wurde am 30. November 2011 eingeweiht, genau am 60. Jahrestag des „Rigaer Blutsonntag“ und 60 Jahre nach Beginn der Deportationen.

Marianne Stern-Winter (1919–1998) überlebte als einzige ihrer Familie den Holocaust. „Sie wurde im Rigaer Ghetto zur jahrelangen Zwangsarbeit für die Wehrmacht gezwungen, die ihre Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel mit dem Leben büßten“, schildert Herlitz, der 1988 enge Kontakte zu der Hemmerdenerin knüpfte und begann, sich mit der Geschichte der jüdischen Familien aus Grevenbroich eingehend zu beschäftigen.

Die im Riga-Komitee vereinten Städte und die Deutsche Kriegsgräberfürsorge pflegen unter anderem seit 21 Jahren die Erinnerungsstätte auf den Massengräbern des sogenannten Blut-Sonntags von Riga im Bikerniekiwald. „Es ist wichtig, diese Stätten als Mahn- und Gedenkorte zu erhalten“, sagt der Grevenbroicher Museumsleiter Thomas Wolff. Darüber hinaus gelte es für die Mitgliedskommunen aber auch, vor Ort Vermittlungs- und Aufklärungsarbeit zu leisten. „Gerade hierfür ist der Geschichtsverein ein idealer Partner der Stadt“, meint Wolff.

Die Mitglieder um Ulrich Herlitz haben sich bereits einiges vorgenommen. „Wir werden als Mitglied des Riga-Komitees ein pädagogisches Programm entwickeln, das vornehmlich für junge Leute bestimmt ist“, kündigt der Vorsitzende an. Darüber hinaus soll voraussichtlich im nächsten Jahr für interessierte Grevenbroicher eine Fahrt nach Riga organisiert werden. Aktuell hat der Verein eine Wanderausstellung in den weiterführenden Schulen laufen, die einen Einblick in die Poesiealben zweier jüdischer Mädchen aus Hemmerden gibt.

Der Geschichtsverein hatte im Herbst 2019 die Initiative gestartet, dass auch Grevenbroich dem Deutschen Riga-Komitee beitritt. Nach dem Ratsbeschluss im darauf folgenden Jahr stellte die Stadt einen Beitrittsantrag, der positiv beschieden wurde. „Wegen Corona hat es bis zur Mitgliedschaft etwas länger gedauert“, sagt Ulrich Herlitz. 2000 Euro wird Grevenbroich zum Einstand für die Erinnerungsarbeit geben. Eine Hälfte davon kommt aus dem Stadtsäckel, die andere übernimmt der Geschichtsverein.