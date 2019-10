Wohlfühlen, bevor der Winter kommt : Grevenbroicher genießen Herbst-Sonne

Werner Kowal, Ulrich Spanier und Maria Hellmanns (v.l.) unterhalten sich in der Sonne vor dem Eiscafé. Foto: C. Albustin. Foto: Christian Albustin

Grevenbroich Die Arbeiten am Stadtpark kommen gut an, Anwohner nutzen ihr Grün vor der Haustür. Am Montag erfreuten sie sich des sonnigen Herbstes.

Die letzten Sonnenstrahlen auskosten, die klare Herbstluft genießen – die Grevenbroicher wissen ihre Stadt zu schätzen. Am Montagnachmittag waren viele in der Stadt, im Park und entlang der Erft unterwegs. Ob mit dem Hund, dem Fahrrad oder dem Kinderwagen – das schöne Wetter lockte nach draußen. Mit ihrer Stadt scheinen die Grevenbroicher durchweg zufrieden zu sein.

„Grevenbroich ist die Erftperle. In unserem Rentenalter genießen wir die Vorzüge der schönsten Mittelstadt Deutschlands“, schwärmt Ulrich Spanier überschwänglich. Gemeinsam mit seinen Freunden sitzt der Grevenbroicher draußen vor dem Eiscafé. Die Stadt biete alles, was er brauche. Mit am Tisch sitzt Maria Hellmanns, die, mit dem Sonnenschein im Gesicht, ergänzt: „In der Innenstadt kann man sich einfach wohlfühlen.“ Die Seniorin ist aus Düsseldorf nach Grevenbroich gezogen und genießt das ruhige Leben abseits der Großstadt.

Nicht nur den Menschen, auch den Tieren scheint der sonnigen Herbst zu gefallen. Direkt am Wegrand an der Apfelbaumwiese sitzen einige Schwäne und beobachten streng die zahlreichen Radfahrer und Spaziergänger. Eine ganzer Schwarm Enten tummelt sich in der Nähe der Villa Erckens, sehr zum Gefallen der kleinen Kinder, die an ihnen vorbeigehen.

Auch Andreas Schmidt genießt das gute Wetter im Stadtpark. Auf einer Parkbank sitzend, das Fahrrad daneben angelehnt, lobt er seinen neuen und alten Wohnort: „Einmal über die Erft und ich bin schnell im Grünen.“ Nach 15 Jahren sei er zurück in seine Heimatstadt gezogen. „Grevenbroich hat viele schöne Seiten und ein besonderes Flair“, sagt er. Besonders von der Entwicklung des Kulturangebots sei Schmidt begeistert. Und heute wie zu seiner Kindheit verbringt er gerne Zeit im Stadtpark. Der habe seine Höhen und Tiefen gehabt, aber in den vergangenen Jahren sei die Entwicklung sehr positiv gewesen. Die Maßnahmen der Stadt, das Gelände der Landesgartenschau wieder herzurichten und den alten Glanz zurückzubringen, kommen gut an.