Tagebau Garzweiler : Großes Gerät im Dauereinsatz

Grevenbroich Das Verfüllen der östlichen Restmulde im Braunkohletagebau Garzweiler soll noch ein gutes Jahrzehnt andauern.

Ein Stahlkoloss steht in einer gigantischen Grube: Der Absetzer 742 – er ist 141 Meter lang und 48 Meter hoch – verfüllt als eines von drei Großgeräten die sogenannte „östliche Restmulde“. Bevorzugt wird aktuell der nördliche Bereich, direkt südlich von Jüchen, zugeschüttet. Dafür sind die Absetzer rund um die Uhr im Einsatz.

„Der Tagebau gräbt sich durch die Landschaft und wandert als V-förmiger Einschnitt durch das Gebiet“, versinnbildlicht RWE-Pressesprecher Guido Steffen die Arbeiten im Braunkohlebetrieb. Durch das Verlegen der Autobahn 44, die seit knapp einem Jahr wieder auf ihrer alten Trasse verläuft, entstand in Garzweiler I allerdings ein „Verkippungs-Rückstand“: die „östliche Restmulde“, ein Bereich zwischen den bereits rekultivierten Bezirken im Osten und dem laufenden Tagebau im Westen, getrennt durch den für die A 44 aufgeschütteten Damm.

Eben dieses 1000 Hektar große Loch wird seit einigen Jahren mit höchster Priorität von RWE wieder verfüllt und rekultiviert. Dazu arbeiten die Großgeräteführer in drei Schichten, tags wie nachts, bei gutem wie schlechtem Wetter. Lediglich extremer Wind verhindert die Arbeit der hochmodernen Geräte.

Der Absetzer 742 ist seit Frühjahr 2018 im Einsatz in der östlichen Restmulde. Er ist einer von zwei teilautomatisierten Absetzern in Garzweiler. „Früher waren fünf bis sechs Personen im Einsatz, um den Absetzer zu steuern – heute reichen zwei“, erinnert sich Geräteführer Werner Sienknecht. Zwar ist der 742er heute 42 Jahre alt, die Technik wurde allerdings ständig angepasst und gewartet. In der Führerkabine sitzt mittlerweile nur noch bei Störungen ein Geräteführer. Die Steuerung läuft über eine Fernbedinung. Gemütlich im Freien stehend betrachtet Uwe Schack, wie der Absetzer über seinen 87 Meter langen Ausleger den Abraum verfüllt – bis zu 6700 Kubikmeter stündlich.