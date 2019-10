Polizei fahndet nach Trio : Einbrecher hinterlassen Spur der Verwüstung im Schneckenhaus

Grevenbroich Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert, die Auswertung dauert an.

Ein Einbruch im Schneckenhaus beschäftigt die Stadt und die Polizei, die Räume des Umweltzentrums im Bend sind nach Auskunft der Verwaltung zurzeit geschlossen. Die Einbrecher hatten am Montagabend eine „allgemeine Verwüstung“ hinterlassen, es habe schlimm ausgesehen, erklärte Stadtsprecherin Claudia Leppert. Die Täter hatten, wie die Polizei am Dienstagnachmittag berichtete, die Büroräume nach Wertsachen durchsucht und nach ersten Erkenntnissen eine Geldkassette erbeutet. Die Kriminalpolizei hat Spuren gesichert, die Auswertung dauert an. Die Stadt erstellt zurzeit eine Liste mit weiteren gestohlenen Gegenständen.