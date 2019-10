Autodiebstahl : Einbrecher und Autodieb aus Grevenbroich in Haft

Ein Festgenommener wird von der Polizei abgeführt. Foto: Jochen Tack

Grevenbroich Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen ergaben sich konkrete Hinweise, dass der Mann für mindestens einen Einbruch, in eine Waschanlage in Viersen, im Oktober diesen Jahres in Betracht kommen könnte.

Ein Autodieb aus Grevenbroich ist jetzt in Neuss festgenommen worden. Wie die Kreispolizei jetzt mitteilt, wurde ihr am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr ein verdächtiger Toyota mit Wuppertaler Städtekennung gemeldet. Ersten Erkenntnissen zufolge, sollte es sich dabei um ein gestohlenes Auto handeln.

Während der Fahndung entdeckte eine Streifenwagenbesatzung den verdächtigen Toyota-Corolla im Neusser Ortsteil Selikum. Als die Polizisten sich dem Auto, das nun an der Cranachstraße stand, näherten, sprangen plötzlich drei dunkel gekleidete Personen aus einem angrenzenden Gebüsch und flüchteteten. Nach kurzer Verfolgung stellten die Polizeibeamten einen der drei Tatverdächtigen, einen 23-jährigen Mann aus Grevenbroich. Der Grund seines verdächtigen Verhaltens sei auch schnell klar gewesen, wie die Polizei berichtet: Bei dem Toyota- Corolla habe es sich tatsächlich um einen vor drei Tagen in Solingen gestohlenen Wagen gehandelt. Dabei sei das montierte Kennzeichen ebenfalls entwendet worden, fügt die Kreispolizei hinzu.