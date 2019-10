Haushaltsentwurf 2020 für Grevenbroich : FDP fordert Rechenschaft der Wirtschaftsförderung

Grevenbroich Die FDP kam am Wochenende zur Klausurtagung zum Haushaltsentwurf 2020 zusammen.

Etliche kritische Nachfragen und Anträge zu dem von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsplanentwurf 2020 kündigt FDP-Chef Markus Schumacher als Ergebnis der Haushaltsklausur vom vergangenen Wochenende an. So werde die FDP im nächsten Finanzausschuss im November künftig einen halbjährlichen Rechenschaftsbericht der städtischen Wirtschaftsförderung beantragen. Darin sollen laut Schumacher Vorhaben und vor allem auch Erfolge dokumentiert werden, ob die städtische Wirtschaftsförderung angesichts des Strukturwandels Neuansiedlungen und damit neue Arbeitsplätze schafft.

Ablehnen will die FDP mit einem Antrag die Personalaufstockung zur Erfüllung der Wohnraumschutzsatzung. Sowohl die Satzung als auch die Aufgabe seien überflüssig, kritisiert der FDP-Chef. Zudem lasse die Verwaltung spürbare Ergebnisse der vom Bürgermeister angekündigten Umstrukturierung vermissen. Lediglich die Vergrößerung der Fachbereiche lasse auch in diesem Bereich noch keine Effizienzsteigerung oder gar die erwartete Personaleinsparung erkennen. Die seien aber ausgesprochen wichtig in der Haushaltssicherung, betont Schumacher.