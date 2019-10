Stadtverschönerung in Grevenbroich : 10.000 Blumen verbinden zwei Stadtteile

Bürger aus Neuenhausen und der Südstadt pflanzten am Samstag 10.000 Narzissen entlang der L361 und verbanden damit ihre Stadtteile. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Bei einer großen Bürgeraktion sind von der Südstadt bis nach Neuenhausen Narzissen gepflanzt worden.

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich am Samstagvormittag Neuenhausener und Südstädter Bürger um gemeinsam entlang der L361 Osterglocken-Zwiebeln zu pflanzen. Der etwa 300 Meter lange Abschnitt wurde von beiden Seiten aus bepflanzt. „Wir arbeiten aufeinander zu“, erklärte Jutta Hinze, Mitglied von „Mein Grevenbroich“. Auf Südstadt- und auf Neuenhausener Seite wurden jeweils 5000 Narzissen gesetzt. So wird das Straßenbild im Frühjahr verschönert: Ein gutes Beispiel für eine Kooperation zweier Stadtteile, die viele Gemeinsamkeiten haben. „Das einzige, was uns trennt, ist die Autobahn“, sagt Marcel Lipzick, Mitglied des Fördervereins Neuenhausen.

Ermöglicht wurde die Aktion durch Victor Göbbels, Initiator von „Grevenbroich blüht auf“. An die Blumenzwiebeln sind die Neuenhausener und Südstädter durch Göbbels gekommen. Obwohl der Förderverein Neuenhausen bereits seit mehreren Jahren ähnliche Pflanzaktionen realisiert, war es jetzt das erste Mal, dass sich beide Stadtteile gemeinsam an einem solchen Projekt beteiligten. „Es wäre schön, wenn unser Förderverein dadurch noch mehr Anklang in Neuenhausen finden würde“, wünscht sich Lipzick.

„Vor etwa sechs Wochen haben wir die Sache geplant“, berichtet Frank Möller, stellvertretender Vorsitzender des Förderverein Südstadt. Bei dem schönen Samstagswetter war nicht verwunderlich, dass sich mehr als 30 Leute aus den verschiedenen Vereinen beteiligten. Sogar einige fleißige Kinder packten mit an und nahmen den Erwachsenen einen Teil der Arbeit ab. Durch die große Beteiligung war vor allem die Südstadt-Seite sehr schnell mit dem Bepflanzen fertig. Nach einer guten Stunde hatten die Südstädter bereits mit dem größten Teil der Arbeit geschafft. „Es ist schön zu sehen, wie viel Interesse besteht“, freute sich Jutta Hinze. Aber auch auf Neuenhausener-Seite wurde sich mächtig ins Zeug gelegt. „Das Anstrengende ist das Buddeln“, meinte Yannick Geller, Schriftführer des Fördervereins Neuenhausen.