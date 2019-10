CDU, UWG und FDP machen Druck : Tempo 30 soll aufgehoben werden

Grevenbroich CDU, UWG und FDP drängen auf das zeitnahe Umsetzen ihres Tempo-30-Beschlusses. Nach der Ratssitzung am 10. Oktober gelten noch immer die alten Geschwindigkeits-Begrenzungen auf der Linden- und Rheydter Straße, den beiden Hauptverkehrsstraßen des Stadtzentrums.

Warum die Stadt noch nicht gehandelt hat, erklärt Rathaus-Sprecher Stephan Renner so: „Um den Ratsbeschluss rechtlich sicher zu machen, haben wir den Landrat um Unterstützung geben.“ Dabei sei es um die Frage gegangen, wie die Verwaltung mit den Bürgeranträgen umgehen soll, die ebenfalls zu Tempo 30 eingegangen sind. Nach Auskunft der Kreisverwaltung sollen sie formal dem Rat zur Entscheidung vorgelegt werden, der Landrat gehe davon aus, dass dies an der Sache aber nichts ändern werde, so Renner auf Anfrage unserer Redaktion.