Jugendferienwerk Grevenbroich : Jetzt schon Anmeldestart für die Sommerfreizeiten

Grevenbroich Beim Jugendferienwerk ab 1. November Plätze sichern.

Auch 2020 wird das Jugendferienwerk erneut verschiedene Ferienaktionen für Kinder und Jugendliche anbieten. „Wir haben mehr als 250 Plätze für alle im Alter von sechs bis 15 Jahren“, berichtet Moritz Sterken, der pädagogische Leiter. Für das kommende Jahr haben sich Sterken und seine Kollegen bereits ein breites Programm mit verschiedenen Reisezielen überlegt. So können Anfang Juni mehr als 50 junge Leute am Pfingstlager in der Eifel teilnehmen. In den Sommerferien steht dann das große Sommerlager auf der Insel Ameland in den Niederladen an. Doch auch in Grevenbroich wird es Ferienunterhaltung geben. „Wir bieten auch Tagesfreizeiten an, die vor Ort stattfinden“, erklärt Sterken. Ab dem 1. November, 18 Uhr, können Kinder und Jugendliche für die Freizeitangebote über die Internetseite des Jugendferienwerks angemeldet werden. Wer bei einer der JFW-Freizeiten mitmachen möchte, sollte jedoch nicht zu lange mit der Anmeldung warten. „Die Plätze waren in den vergangenen Jahren immer schnell weg, deshalb sollte man sich am besten direkt an dem Abend anmelden“, rät Sterken.