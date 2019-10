Neurather Gewächshäuser : Einblicke in nachhaltigen Tomatenanbau

Grevenbroich Erstmalig öffneten die Neurather Gärtner mit einem Familientag die Tore zu ihren Gewächshäusern. Zahlreiche Besucher konnten mit eigenen Augen sehen, wie die Tomaten unter Hightech-Bedingungen angebaut werden.

Einige der Besucher konnten es am Sonntagmorgen kaum abwarten. Bereits eine Stunde vor Beginn des Familientages trafen sie an den Tomaten-Gewächshäusern ein. Dies könnte an der Zeitumstellung gelegen haben. Auf jeden Fall war das der Familientag von Anfang an sehr gut besucht. Das erst jetzt Bürger in das Gebäude hineingelassen wurden, hat einen Grund: „Aus hygienischen Aspekten ist es grundsätzlich schwer, Leute in unseren Betrieb hinein zu lassen“, erklärte Carsten Knodt, einer der Gesellschafter der Gewächshäuser. Da man über die Jahre jedoch immer so viele Anfragen bekommen habe, sei der Entschluss gefallen, einen Tag der offenen Tür zu veranstalten. „Wir möchten der Nachbarschaft zeigen was wir hier machen“, erklärte Knodt.