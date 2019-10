Unterstützung für behinderte Menschen : „Nette Klingel“ für Rollstuhlfahrer in Grevenbroicher Geschäften

Grevenbroich Seit zwei Jahren ist der mittlerweile 73-jährige Matthias Nobis als vom Rat eingesetzter Behindertenbeauftragter der Stadt Grevenbroich aktiv ist. Bis zur Kommunalwahl 2020 dauert seine Amtszeit.

Und er würde gerne weitermachen, gebe es doch in Grevenbroich noch eine ganze Menge für behinderte Menschen zu erreichen. Sein großes Thema ist dabei die Barrierefreiheit in der Stadt. Grevenbroich sei im öffentlichen Raum, was die Barrierefreiheit anbelangt, zwar schon gut aufgestellt. Allerdings wolle er in der örtlichen Geschäftswelt die sogenannte „nette Klingel für Rollstuhlfahrer“ publik machen. Dafür habe er die Lebenshilfe und die Stadtverwaltung schon hinter sich. Und das Gespräch mit dem Werbering nimmt sich Matthias Nobis noch vor. Modell für diese „nette Klingel“ seinen etliche Nachbarkommunen. Nobis erklärt das Prinzip: An Geschäftseingängen mit Treppen, die von Rollstuhlfahrern nicht bewältigt werden können, werden für den Behinderten erreichbare Klingeln angebracht. „Dann kommt jemand nach draußen und hilft den Rollstuhlfahrern ins Geschäft“, erläutert der Behindertenbeauftragte.

Behindertenbeauftragter Matthias Nobis ist jetzt seit zwei Jahren im Amt. Foto: Tinter, Anja (ati)

Ein immer wieder vorgebrachtes Thema in den Sprechstunden des Behindertenbeauftragten seien auch die Ampelphasen an den Fußgängerüberwegen. Generell habe er aber mit der Stadtveraltung mittlerweile geklärt, dass eigentlich alle Ampeln so getaktet seien, dass genügend Zeit fürs Überqueren der Straßen bleibe. Sozusagen der Dauerbrenner bei den vorgebrachten Anliegen ist von Anfang an das Thema „Behindertenausweise“ und insbesondere solche mit der Erlaubnis für die Behindertenparkplätze in der Stadt. Wie Nobis weiß, werden diese aber wirklich nur für Personen mit einer besonders schweren Gehbehinderung ausgestellt.

Der Behindertenbeauftragte warnt auch davor, statt der Parkerlaubnis mit dem großen G im Behindertenausweis den „einfachen“ Ausweis ins Fahrzeug zu legen. Das komme nämlich immer öfter vor: „Man muss aber wissen, dass dies nicht nur mit einer Verwarnung, sondern sogar mit einem Bußgeld geahndet wird“, betont Nobis. Er informiert aber auch über die Möglichkeit, in Sonderfällen bei der Stadt auf Antrag für ein halbes Jahr die Erlaubnis für die Behindertenparklplätze zu erlangen.