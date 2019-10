Werkstätten in Grevenbroich : Varius-Mitarbeiter klettern für ein bundesweites Forschungsprojekt

Jennifer Nilges an der Wand in der Kletterkirche. Die 30-Jährige gehört zu den Teilnehmern des Kletterprojekts. Foto: Varius-Werkstätten

Hemmerden Untersucht wird, welchen Nutzen der Klettersport für die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter mit kognitiver Beeinträchtigung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung hat.

Bei den Varius-Werkstätten wird für die Forschung geklettert – im Rahmen eines bundesweiten Projekts des Forschungsinstituts für Inklusion durch Bewegung und Sport (FIBS) in Kooperation mit den Werkstätten. Dafür geht es in die Kletterkirche in Mönchengladbach. Zur Route dort gehört ein Sprung vom Balken. „Ich hätte am Anfang nie gedacht, dass ich mich das trauen würde, aber dann bin ich einfach von dem Kletterbalken gesprungen, das war ein tolles Gefühl“, schildert Jennifer Nilges. Die 30-Jährige arbeitet in den Werkstätten in der Verpackungsabteilung und hat eine kognitive Beeinträchtigung.