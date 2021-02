Diebstahl in Grevenbroich : Polizei fahndet nach auffällig beklebtem Transporter

Dieses Foto zeigt den in Orken gestohlenen Transporter. Foto: Polizei

Grevenbroich-Orken Autodiebe haben in der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, in Orken an der Hans-Sachs-Straße zugeschlagen und einen auffälligen Transporter gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Bürogebäude und entwendeten den Fahrzeugschlüssel. Der weiß-orange Transporter der Marke Peugeot – Modell Boxer – ist auffällig beklebt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die Kennzeichen NE-ON 2223 angebracht. Die Polizei fahndet nach dem gestohlenen Wagen und bittet mögliche Hinweisgeber, die Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Autos machen können, sich telefonisch unter 02131 3000 zu melden.

(NGZ)