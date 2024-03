Rettungseinsatz in Grevenbroich Geparkter Transporter ragte in Fahrbahn – Frau bei Unfall schwer verletzt

Am späten Donnerstagabend ist es auf der Montzstraße in der Stadtmitte zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 61-jährige Grevenbroicherin schwer verletzt wurde. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Frau in Fahrtrichtung Ostwall unterwegs, als sie gegen 22 Uhr mit ihrem Kleinwagen gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeuggespann prallte. Das Gespann ragte nach ersten Erkenntnissen in die Fahrbahn des Unfallopfers.