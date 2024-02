Umzug der „Grielächer“ in Grevenbroich-Orken Orkener Narren bringen zum „Zoch“ sechs Großwagen auf die Straße

Da reihte sich auch der Präsident der Grielächer Orken, Sven Bronneberg, mit ein. Verkleidet als Play-Doh Knete zog er zusammen mit seiner Fußgruppe durch die Straßen. Rund 1000 Büchsen Knete hatten sie als Wurfmaterial mit dabei. „Unsere Fußgruppe denkt immer an die Kinder. Wir sind auch schon mal als Spongebob oder Milky Way verkleidet gewesen“, erinnert sich der 38-Jährige zurück. Und das kann sich sehen lassen. Einziges Manko: „Unsere Kostüme sind meistens eher etwas unbequem“, sagt Bronneberg. Es ist sein siebtes Jahr als Präsident in der Karnevalsgesellschaft, in der Session 2017/2018 war er selbst auch als Karnevalsprinz dabei. „Ich kenne den Zug in Orken, seit ich sechs bin. Schon damals sind wir als Fußgruppe mitgelaufen“, sagt Bronneberg.