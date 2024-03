Kriminalität in Grevenbroich Diebe stehlen Geldbörsen aus Handtaschen

Ebenfalls am Donnerstag, zwischen 13.45 und 14 Uhr, ereignete sich ein Taschendiebstahl in der Nachbarstadt Jüchen. Als eine 67 Jahre alte Frau an der Kasse eines Discounters an der Gierather Straße zahlen wollte, fiel ihr der Verlust ihres Portemonnaies auf. Die Geldbörse war in ihrem Rucksack verstaut, der nach Angaben der Jüchenerin geschlossen gewesen sein soll.