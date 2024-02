Kriminalität in Grevenbroich Falsche Polizisten erbeuten fünfstelligen Betrag

Im Verlauf des Abends wurde der 74-Jährige erneut von einem angeblichen Beamten der Kripo kontaktiert und aufgefordert, sein gesamtes Bargeld in eine Kassette zu legen, um es der Polizei übergeben zu können. Als Treffpunkt wurde der Parkplatz eines Supermarktes am Eibenweg in Neuss-Rosellen vereinbart.