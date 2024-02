Verkäuferin in Moers verletzt Grevenbroicherin nach räuberischem Diebstahl gestellt

Grevenbroich/Moers · Die Polizei im Kreis Wesel ermittelt in einem Fall, der nach Grevenbroich ausstrahlt: Am Samstag ist es in einem Bekleidungsgeschäft in Moers in Folge eines Diebstahls zu einem Handgemenge gekommen, das eine Grevenbroicherin offenbar ausgenutzt hat. Jetzt wird eine unbekannte Frau gesucht.

19.02.2024 , 14:23 Uhr

Eine 40-jährige Frau aus Grevenbroich ist am Samstag in einen Fall des versuchten räuberischen Diebstahls in Moers verwickelt gewesen. Wie die Polizei im Kreis Wesel am Montag mitteilte, hatte die Grevenbroicherin gemeinsam mit einer Mönchengladbacherin und einer weiteren Frau am Abend ein Bekleidungsgeschäft betreten. Gegen 19.50 Uhr wollten die drei Frauen das Geschäft wieder verlassen – und zwar mit Ware, die sie nicht bezahlt hatten. Das ist aber nicht unbeobachtet geblieben: Die Verkäuferin konnte nach Polizeiangaben zumindest einen Artikel erkennen, der aus einer Einkaufstasche herausragte und nicht bezahlt worden war. Die Moerserin versperrte den drei Frauen den Weg und forderte sie auf, den Inhalt ihrer Taschen zu zeigen. Dieser Aufforderung leisteten die Damen allerdings keine Folge. Stattdessen setzten sie sich körperlich zur Wehr. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es in dem Bekleidungsgeschäft zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf die Mönchengladbacherin die Verkäuferin am Arm verletzte und ihr ins Gesicht schlug. Die Grevenbroicherin nutzte die Gelegenheit – und überreichte die mitgeführte Tasche samt Diebesgut an die noch unbekannte dritte Frau, die das Geschäft mit der Tüte verlassen und flüchten konnte. Auch die Grevenbroicherin und die Mönchengladbacherin wollten flüchten, was die Verkäuferin allerdings bis zum Eintreffen der Polizei zu verhindern wusste. Die Polizisten brachten die beiden Verdächtigen zur Wache, um ihre Identitäten festzustellen. Wie eine Sprecherin auf Anfrage erklärte, machen sie keine Angaben zu der dritten Frau. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei veröffentlichte am Montag eine Beschreibung der flüchtigen Täterin: Ihr Alter wird auf 24 bis 25 Jahre geschätzt, ihre Größe auf 1,80 bis 1,85 Meter. Sie hat schwarze Haare, die zum Zopf gebunden sind. Bekleidet war sie am Samstag mit einem dunklen Mantel. Hinweise an die Kripo Wesel unter 0281 1070.

(cka)