Polizei in Düsseldorf Diebstahl in Eller: Polizei fahndet nach zwei Tätern

Am 9. Oktober 2023 gegen 17.35 Uhr füllten zwei bislang unbekannte männliche Tatverdächtige im Centershop an der Gumbertstraße verschiedene Waren in eine Tragetasche und passierten den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Als sie am Ausgang von einer Mitarbeiterin angesprochen wurden, schubste einer der Tatverdächtigen sie weg und bedrohte die Frau mit einem Schlagring. Anschließend flüchteten beide Tatverdächtige auf Fahrrädern.