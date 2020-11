Geschwindigkeitsmessungen : Ein Smiley sorgt für gemächlicheres Tempo auf der Straße

Grevenbroich Viele Bürger und Politiker wünschen in ihrem Ort die Tempo-Anzeigen mit freundlich oder grimmig blickendem Gesicht. Jetzt wurde in der Südstadt eine montiert. Die Stadt beschafft nun weitere.

Ein Lächeln kann so vieles bewirken – sogar, dass Autofahrer nicht zu stark aufs Gaspedal treten und somit etwas für die Verkehrssicherheit tun. Das stellt jedenfalls die Stadt fest. „Unsere Erfahrung ist, dass viele Autofahrer an Stellen, wo die Smiley-Anzeigetafeln montiert sind, langsamer fahren“, sagt Stadtsprecher Stephan Renner. Wird die erlaubte Höchstgeschwindigkeit eingehalten, wird das mit dem Smiley quittiert, ansonsten gibt es ein grimmig dreinblickendes Gesicht zu sehen. Andere Geräte im Besitz der Stadt arbeiten mit grünen (im Limit) oder roten (zu schnell) Zahlen – das Prinzip ist dasselbe.

Acht solcher Anzeigetafeln hat die Stadt bereits – zwei weitere sollen noch geliefert werden, die dafür erforderlichen 3000 Euro sind im Etat eingeplant. Die Tempo-Anzeigen sind nämlich heiß begehrt. „Wir führen eine Liste mit Standorten, an denen wir den Einsatz für sinnvoll halten, oder die uns Bürger und Politiker vorschlagen“. sagt Stadtsprecher Stephan Renner. Aus diesem Grund werden sechs der Geräte nach einiger Zeit an andere Straßen versetzt. Etwa jetzt in die Südstadt an die Wöhlerstraße. „Endlich haben wir es geschafft, dass die Stadtverwaltung Grevenbroich unserer Anregung gefolgt ist, an der Wöhlerstraße eine Smiley-Geschwindigkeitsanzeige anzubringen“, erklärt Christiane Pellico vom CDU-Ortsverband Grevenbroich.