Wilde Müllkippen in Grevenbroich : Altreifen neben die L 361 gekippt

An der Landstraße 361 bei Wevelinghoven wurden rund 15 Altreifen einfach neben der Fahrbahn abgeladen. Sie wurden mittlerweile beseitigt. Foto: cso- Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Die Zahl der bei der Stadt registrierten wilden Müllkippen ist gegenüber 2019 um mehr als ein Viertel gestiegen. Die Beseitigung belastet zunehmend den städtischen Etat. Der illegal entsorgte Abfall wird längst nicht nur an entlegenen Plätzen abgekippt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Manche Umweltfrevler sind an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Direkt an der Wevelinghovener Ortsumgehung, der L 361, haben Unbekannte circa 15 alte Autoreifen neben der Fahrbahn abgekippt – offensichtlich unbesorgt, dass ihr Tun an der viel befahrenen Straße bemerkt werden könnte. Die wilde Müllkippe ist kein Einzelfall. „Wir haben einen deutlichen Anstieg illegaler Müllablagerungen“, erklärt Stadtsprecher Stephan Renner. Wurden 2019 rund 300 wilde Kippen registriert, „gehen wir für 2020 bis Jahresende von circa 380 Ablagerungen aus“. Damit schnellt die Zahl um mehr als ein Viertel in die Höhe.

Die wilden Müllkippen belasten zunehmend die Stadtkasse. „Wir rechnen für die Beseitigung mit einem deutlich höheren Betrag als die 50.000 Euro 2019“, erklärt der Stadtsprecher. Die Stadtbetriebe müssen Bauschutt und Säcke mit Hausmüll ebenso wegräumen wie ganze Wohnzimmereinrichtungen oder Umweltgefährdendes wie Kanister mit Öl. Die Stadt beobachtet einen neuen Trend. „Früher befanden sich solche Kippen vor allem an entlegenen, aber gut mit dem Auto erreichbaren Stellen, etwa an Wanderparkplätzen“, so Renner. Nun würden zunehmend Punkte genutzt, in deren Umfeld mehr Menschen sind. „Häufig liegt der Müll an Glascontainer-Standorten.“

Ein Erklärungsversuch für die sprunghaft angestiegene Zahl von Müllkippen: „Zum einen hat mancher während der Pandemie mehr Zeit, seinen Keller oder seine Garage zu entrümpeln“, sagt Renner. Zum anderen seien auch mehr Menschen wegen Corona im Freien unterwegs – und würden so häufiger die Kippen bemerken. Dazu passt, dass die Zahl dieser Meldungen am Mängelmelder, per App oder online (www.grevenbroich.de), von 187 im Jahr 2019 auf bereits 241 in diesem Jahr gestiegen ist. Wird der Verursacher ermittelt, etwa aufgrund von Hinweisen im Abfall, muss er mit bis zu 5000 Euro Bußgeld rechnen.