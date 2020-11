Hückeswagener Straßenverkehr : CDU schenkt der Stadt mobiles Tempo-Messgerät

Hückeswagen Mittlerweile hat die Stadt drei mobile Tempo-Messgeräte, mit denen an unterschiedlichen Stellen im Stadtgebiet die Anzahl der Fahrzeuge und die von ihnen gefahrene Geschwindigkeit registriert werden können.

Gerade in Wohngebieten oder in Tempo-30-Zonen an Schulen und Kindergärten hat so mancher das subjektive Gefühl, dass zu schnell gefahren wird. Objektiv betrachten können das etwa mobile Tempo-Messgeräte, die an unterschiedlichen Stellen aufgebaut werden können. Etwa an der Blumenstraße. Dort gab es immer wieder Kritik in den vergangenen Jahren, dass in der Tempo-30-Zone mitunter zu schnell gefahren wird – und das auf einer Straße, an der die Grundschule Wiehagen und der Johanna-Heymann-Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt liegen. Nun hat die Stadtverwaltung ein weiteres Gerät gestiftet bekommen: Der Stadtverband der CDU spendet der hat ihr ein zusätzliches Gerät zur Tempomessung zur Verfügung gestellt.