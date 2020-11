Kontrolle in Krefeld : Mit Tempo 72 durch 30er-Zone

Kontrolle in Krefeld

Krefeld Die Polizei hat am Mittwoch auf der Widderschen Straße im Tempo-30-Bereich außerhalb geschlossener Ortschaften Geschwindigkeiten gemessen.

Wie die Behörde mitteilt, waren viele Fahrzeuge zu schnell unterwegs. „Weil hier ein Schulweg ist, es Straßenschäden, unbefestigte Seitenstreifen, landwirtschaftlichen Verkehr, eine Baustelle und einen Bahnübergang gibt, ist Fahren in angemessener Geschwindigkeit besonders wichtig“, so ein Sprecher. Zwischen 7.30 und 11.40 Uhr kontrollierten die Beamten 446 Fahrzeuge. Davon fuhren 140 zu schnell: mehr als 30 Prozent. 127 Fahrer erhielten ein Verwarnungsgeld und 13 eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Spitzenreiter war ein Raser, der mit Tempo 72 durch die 30er-Zone fuhr: Ihm drohen jetzt ein Punkt in Flensburg, ein Monat Fahrverbot und 120 Euro Strafe. Zwei Fahrer hatten während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung telefoniert, drei hatten den Gurt nicht angelegt. „Wegen der hohen Zahl der Verstöße wird die Polizei eine Kontrolle wiederholen“, erklärte der Behördensprecher abschließend.