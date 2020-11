Bürgeraktion Orkener Park : Neue Info-Tafel im Orkener Park mit Geld vom Land

Luise Coenen (l.), Carmen von Borzestowski und Leon Latiers an der neuen Info-Tafel im Orkener Park. Foto: Verein Orkener Park

Orken Auch während der Corona-Pandemie ist das Team des Vereins Bürgeraktion Orkener Park aktiv. Mit 2000 Euro Zuschuss des Landes aus dem „Heimat-Scheck“-Förderprogramm des Landes konnte der Verein auf der Grünfläche eine besondere Info-Tafel aufstellen. Es handelt sich um vier Flächen, die sich drehen lassen.

Passanten können sich dort über geplante Aktivitäten informieren. Steht nichts an, soll es Info-Material etwa über die frühere Nutzung des heutigen Parkareals geben und über den erfolgreichen Widerstand gegen Bebauungspläne vor Jahren. Thema werden auch Pflanzen und Tieren im Park sein. Antwort soll es auch auf die Frage eines Besuchers geben: „Warum habt Ihr denn ausgerechnet einen Frosch als Denkmal in den Park gestellt?“. Künstler und Steinmetz Robert Beerscht hatte die Skulptur geschaffen – eine Erinnerung an die vielen Frösche, die dort früher lebten.