Nicole Kempermann und „Kempes Feinest" : Mit Funky-Music in eine trostlose Session

Der Schlussakkord im neuen Video von „Kempes Feinest“. Die Band schlägt mit „Un ich danz“ diesmal funkige Töne an. Foto: Kempes Feinest/Screenshot

Kapellen Der Start in die Session verlief eher traurig. Dennoch haben „Kempes Feinest“ versucht, den Karnevals-Auftakt trotz Corona-Fiasko ein bisschen fröhlicher zu gestalten – mit Erfolg: Ihr Video zum aktuellen Titel „Un ich danz“ wird seit dem Elften im Elften in den Sozialen Medien gefeiert. Entstanden ist der Clip erst in letzter Minute.

Mit „Un ich danz“ schlägt die Band aus der Domstadt eine ganz neue Richtung ein: Funk-Musik mit kölsche Tön – das geht direkt in die Beine. „Wir haben musikalisch mal was Neues ausprobiert – und der Funky-Sound passt zu uns“, sagt Nicole Kempermann aus Kapellen, die Frontfrau der Gruppe. Der neue Titel wird auf dem Sampler „Karneval der Stars“ veröffentlicht – und dazu musste schnell ein Video her.

„Wir haben erst am Montag gedreht – zwei Tage später ist der Clip schon erschienen“, berichtet Kempermann. „Das war eine echte Hauruck-Aktion“. Drehort war der Trainingsraum einer Kölner Boxschule, in dem für Sängerin Nicole ein lang gehegter Traum in Erfüllung ging: „Endlich mal ein Video mit einer Choreographie-Einlage.“ Die übrigens auch ein bisschen Familien-Klüngel war: Denn neben der professionellen Ballett-Tänzerin Oana Moczulski ist in dem Clip auch Nicoles Schwester Yvonne zu sehen. „Wir tanzen schon seit unserer Zeit in der Tanz-AG des Pascal-Gymnasiums zusammen“, erzählt die Kapellenerin. „Allerdings haben wir neben Oana schlecht ausgesehen.“

View this post on Instagram A post shared by Kempes Feinest (@kempes_feinest_official)

Die Sache mit der Choreographie wird nun noch ein bisschen größer gesponnen. Über die einschlägigen Social-Media-Kanäle hat Nicole Kempermann ihre Fans zur „Un ich danz“-Challenge aufgerufen. Sie sollen ihre Tanzeinlagen zum „Kempes Feinest“-Song filmen, die dann ins Netz gestellt werden. „Die ersten Clips sind schon da“, freut sich die Sängerin.

Das alles sei ein wenig Abwechslung in einer Zeit ohne Auftritte. Normalerweise würde die Band jetzt für Alarm-Stimmung auf den Karnevalsbühnen sorgen. Nun hofft sie darauf, dass ihr für Dezember geplantes Unplugged-Konzert in der Kölner Lutherkirche stattfinden kann. „Wenn ja, soll darauf auf jeden Fall ein Live-Album entstehen“, sagt Nicole Kempermann.

Ansonsten feilt „Kempes Feinest“ zurzeit an neuen Songs. Eine Single ist bereits eingespielt und soll um Weihnachten herum erscheinen. „Das wird eine Ballade mit dem Titel ,Dann kommst Du’ sein“, sagt Nicole. Und auch dabei wird ihre Kapellener Familie wieder eine Rolle spielen. Denn das Lied hat viel mit dem Baby von Schwester Yvonne zu tun, das das Leben der Kempermanns auf den Kopf gestellt hat.