Großeinsatz auf A46 bei Grevenbroich : 13 Verletzte und 60.000 Euro Schaden bei Massenunfall

Die Autobahn in Richtung Neuss war voll gesperrt. Foto: Feuerwehr Grevenbroich

Kapellen Für rund zwei Stunden wurde die Autobahn 46 in Fahrtrichtung Neuss gesperrt, sieben Autos waren miteinander kollidiert. Der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften sowie einem Rettungshubschrauber vor Ort.

Eine Serienkollision mit sieben beteiligten Autos und mit insgesamt 13 Verletzten ereignete sich am Samstag Nachmittag kurz vor 15 Uhr auf der Autobahn 46 zwischen den Anschlussstellen Grevenbroich-Kapellen und Neuss-Holzheim. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren nach der Reihe von Auffahrunfällen im Einsatz, ein Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen. Für mehr als zwei Stunden ging auf der A46 in Fahrtrichtung Neuss nichts mehr. Die Fahrbahn wurde nach der Massenkarambolage komplett gesperrt, der Verkehr staute sich auf bis zu acht Kilometer Länge. Die Autos wurden bei Kapellen von der Autobahn abgeleitet.

Angesichts der vielen beteiligten Fahrzeuge hatte die Kreisleitstelle in Neuss MANV 1 – das Stichwort für einen Massenanfall von Verletzten – ausgelöst. „Der Rettungsdienst war mit fünf Rettungswagen, einem Krankentransportwagen und zwei Notärzten vor Ort“, berichtet Marc Zellerhoff, ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes im Rhein-Kreis Neuss, der als leitender Notarzt ebenfalls alarmiert worden war. Vier Personen aus den Unfallautos seien in Krankenhäuser gebracht worden, sie seien leicht verletzt gewesen. Weitere neun, ebenfalls leicht Verletzte, seien an der Einsatzstelle versorgt worden , „beispielsweise wegen Prellungen“, sagt Zellerhoff.