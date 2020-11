Durchsuchung in Grevenbroich : Polizei sucht Eigentümer von mutmaßlicher Beute

Durchsuchung in Grevenbroich

Grevenbroich Mehr als ein Kilo Drogen, Waffen und mutmaßliches Diebesgut aus Einbrüchen hat die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstag gefunden. Sie sucht nun nach den Eigentümern der mutmaßlichen Beute.

Am frühen Donnerstag Morgen gegen 3 Uhr hatte die Polizei am Grevenbroicher Bahnhof einen 38 Jahre alten Jüchener und einen 23 Jahre alten Grevenbroicher festgenommen, die im Parkhaus um Autos schlichen und, als sie die Polizei sahen, flüchteten. Zudem versuchten sie noch einen Beutel mit Sturmhaube, Elektroschocker und Einbruchswerkzeug verschwinden zu lassen – vergeblich. Beide wurden festgenommen. Beim 38-Jährigen wurden ein Einhand-Messer und Marihuana gefunden.

Während der Wohnungsdurchsuchung bei den Tatverdächtigen am selben Tag fanden die Ordnungshüter nicht nur Waffen sowie mutmaßliche Beute, sondern auch mehr als ein Kilogramm Betäubungsmittel, vermutlich Amphetamin, in fertig konfektionierten Tüten. Die Kriminalpolizei ermittelt und prüft unter anderem, für welche Wohnungseinbrüche die Verdächtigen möglicherweise in Frage kommen. Mehrere Fotos der Gegenstände – etwa Uhren, Schmuck, Schlüssel und ein Kasten mit Besteck – seien, wie die Polizei erklärt, auf der Online-Präsenz der Kreispolizei bei Facebook und Twitter zu finden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.