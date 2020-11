Innenstadt von Grevenbroich : Neue Laternen werden aufgestellt

Die ersten neuen Laternenmasten wurden am Mittwoch am Marktplatz aufgestellt. An 60 der Leuchten wird auch die neue Adventsbeleuchtung montiert. Foto: cso- Foto: Carsten Sommerfeld

Grevenbroich Bis zum ersten Adventswochenende sollen laut Stadt ausreichend Masten für die neue Adventsbeleuchtung auf dem Marktplatz, der Kölner und Breite Straße stehen, auch wenn dann bis dahin noch nicht alle neuen Laternen errichtet worden sind.

Der Countdown läuft: Am 29. November ist erster Advent, und am ersten Adventswochenende soll erstmals die neue Weihnachtsbeleuchtung in der Grevenbroicher Fußgängerzopne erstrahlen. Voraussetzung dafür sind allerdings neue Straßenlaternen, auf die der leuchtende Adventsschmuck dann montiert wird. Am Mittwoch starteten dafür die Arbeiten, stellte eine Firma im Auftrag von NEW am Markt die ersten von insgesamt 90 Laternen auf. Mit einem Hubsteiger wurden zunächst die Leuchten an den alten Laternen herunter-, dann die Masten aus der Verankerung im Boden herausgeholt und die Nachfolger aufgerichtet. Die Leuchten für die ersten neuen Laternen sollen am Donnerstag aufgesetzt werden.