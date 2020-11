Grevenbroich In der Fußgängerzone ist die Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht – darauf macht die Stadt auch mit großen Hinweisschildern aufmerksam. Doch wie sieht es auf den 70 städtischen Spielplätzen in Grevenbroich aus?

An mehreren Spielplätzen – etwa in Kapellen – fehlt ein Hinweis aufs Masken-Tragen, dennoch muss dort die Maske aufgesetzt werden, zumindest ab einem bestimmten Alter: „Laut der Corona-Schutzverordnung gilt auf Spielplätzen eine Pflicht zum Tragen der Alltagsmaske“, erläutert Stadtsprecher Stephan Renner. „Ausgenommen sind Kinder im Vorschulalter“.

Darauf hingewiesen werden Eltern und Kinder an den Spielanlagen jedoch nicht. An der beliebten Spielspinne am Flutgraben in Grevenbroich trägt ein Hinweisschild am Eingang ebenfalls nicht zur Aufklärung über die aktuell geltenden Bestimmungen bei: „Spielplatz geöffnet“ heißt es dort, und „um Beachtung der nachfolgenden Regelungen“ werde gebeten. Explizit aufgeführt sind Abstand-Halten, Hygiene wahren, kein Körperkontakt, Überfüllung vermeiden und bei Krankheit fern bleiben. Kein Wort gibt es dagegen zur Masken-Pflicht. Allerdings tragen zwei darunter gemalte, spielende Kinder den Mund-Nasen-Schutz korrekt.