Seltene „Gnadenhochzeit“ in Grevenbroich Bei den Magers hält das Band der Ehe seit 70 Jahren

Direkt im Anschluss an die standesamtliche Hochzeit, die am 21. März im Jüchener Standesamt erfolgte, flog Engelbert Mager für seinen Arbeitgeber Buckau in die Türkei. Pünktlich zur kirchlichen Hochzeit, die im Oktober in der St.-Georg-Pfarrkirche in Alt-Elfgen gefeiert wurde, kam der junge Mann wieder ins Rheinland zurück.