Problem für Fahrschüler Keine Theorie-Prüfung mehr beim Tüv in Grevenbroich

Fahrschüler aus Grevenbroich, die ihre theoretische Führerschein-Prüfung ablegen wollen, müssen seit einiger Zeit weite Wege in Kauf nehmen: Die Tüv-Stelle an der Bergheimer Straße bietet keine Theorie-Prüfungen mehr an. Fahrschüler sind gezwungen, auf andere Standorte auszuweichen – beispielsweise Neuss, Bergheim oder Mönchengladbach. In Grevenbroich direkt gibt es derzeit keine andere Möglichkeit. Auf dieses Problem ist nun auch die CDU aufmerksam geworden, die eine Anfrage für die nächste Ratssitzung gestellt hat. Die Union will wissen, welche Möglichkeiten die Stadt hat, in Sachen Theorie-Prüfung tätig zu werden.