Peter und Margiet feiern Goldene Hochzeit Beim Tanz in den Niederlanden die große Liebe gefunden

Mühlrath · In Mühlrath wird gefeiert: Peter und Margiet Lys blicken am 21. Dezember auf 50 Ehejahre zurück. Kennengelernt haben sich die beiden in einem Tanz-Pavillon in Valkenburg.

21.12.2023 , 10:42 Uhr

Peter und Margiet Lys gaben sich vor 50 Jahren das Ja-Wort. Foto: Ursula Wolf-Reisdorf/uwr

Von Ursula Wolf-Reisdorf