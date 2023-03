Prozess in Grevenbroich „Klimaaktivistin“ hält die Justiz zum Narren

Trotz aller Bemühungen: Im Prozess gegen eine klimaaktive, geschlechtsneutrale Person am Amtsgericht Grevenbroich ist weiter kein Ende in Sicht. Am inzwischen fünften Verhandlungstag fehlte die angeklagte Person erneut, dennoch konnte sie nicht in Abwesenheit verurteilt werden. Am 3. April wird die „Never-ending-Story“ fortgesetzt.