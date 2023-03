Unfall in Grevenbroich Radfahrerin bei Zusammenstoß verletzt

Am Samstag, 18. März, gegen 22 Uhr, befuhr ein 72 Jahre alter Mann aus Grevenbroich mit seinem Mercedes die Zehntstraße in Fahrtrichtung Poststraße. Nach ersten Erkenntnissen wollte er eine 18-jährige Fahrradfahrerin überholen, als diese gerade nach links in die Pastor-Dehnert-Straße abbiegen wollte.