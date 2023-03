Defekt bei Feuerwehr Grevenbroich Feuerwehrdrehleiter ist mit Defekt ausgefallen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag war deshalb bei Brandmeldealarmen die Drehleiter der Jüchener Wehr zur überörtlichen Hilfe nach Grevenbroich ausgerückt. An der Grevenbroicher „Drehleiter gab es einen Sensorfehler, weswegen wir sie heute Morgen zum Check und gegebenenfals zur Reparatur zum Hersteller nach Viersen überführt haben“, erklärte Stadtsprecher Lukas Maaßen am Montag auf Anfrage der Redaktion. Ohne Hubrettungsgerät müssen die Einsatzkräfte nun aber nicht ausrücken. „Für den Zeitraum der technischen Überprüfung wurde eine Drehleiter ausgeliehen. Sie ist nun in der Feuerwache an der St. Florian-Straße stationiert.“ Maaßen erklärt, dass die Unterstützung aus der Nachbarstadt zur „interkommunalen Zusammenarbeit“ gehöre, so „wie wir natürlich in Jüchen mit Gerät aushelfen, wenn dort mal ein Reparaturfall auftritt“.