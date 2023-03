Politik in Grevenbroich Grüne für gendergerechte Verteilung von Fördermitteln

Die Grünen wollen mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Grevenbroicher Sportförderung. In einem Antrag für die nächste Ratssitzung haben sie die Stadtverwaltung zu einer Recherche aufgefordert. Sie möchten wissen, ob die städtischen Mittel fair verteilt werden – denn: „Aus dem Haushalt ist nicht ersichtlich, ob Männer und Frauen in gleicher Weise von den politischen Entscheidungen profitieren“, sagt Fraktionsvorsitzender Peter Gehrmann.