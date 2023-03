Folgen der Grundwasser-Absenkung Mit viel Kalk gegen die „sauren“ Kippen in Grevenbroich

Das um Jahre vorgezogene Aus für die Braunkohle zwingt die Grevenbroicher Politiker nicht nur dazu, sich mit den wirtschaftlichen Folgen auseinanderzusetzen. Im Ausschuss für Strukturwandel beschäftigten sie sich nun in einem ersten Aufschlag auch mit den Folgen des abgesenkten Grundwasserspiegels. Zu dem Thema referierte die Expertin Barbara Weinthal, die sich seit Jahrzehnten damit befasst – als Geografin und Fachbereichsleiterin Umwelt bei der Stadt Mönchengladbach. In ihrem Vortrag erklärte sie: Wer in Grevenbroich einen Brunnen bauen möchte, muss 23 Meter tiefer bohren als anderenorts, wo der Grundwasserspiegel auf einem normalen Niveau liegt.