Kunst im Grevenbroicher Museum Keramikmarkt in der Villa Erckens ging den „Menschen auf den Grund“

Ganz schön viel Liebe steckt auch in den Kunstwerken, die Ulrike Metzen zeigte. Aber nicht nur viel von der, sondern auch ganz schön viel: Tiefe. Lagen da doch beispielsweise drei Menschen, die aussehen wie etwas zu groß geratene Spielfiguren, über einer bauchigen Vase und schauen in deren dunkle Tiefe. Viel Raum für komplexe Deutungen: In was genau schauen die Personen hinein? Am Ende sogar vielleicht in ihre eigenen seelischen Abgründe? Ulrike Metzen möchte sich an derartigen Interpretationen ihres Keramik-Handwerks nicht beteiligen, beim Kermaikmarkt blieb sie authentisch trocken: „Na, sie schauen in die Vase.“