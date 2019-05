Grevenbroicher Einzelhändler fürchten Radverkehr in der Fußgängerzone : Räder und Autos stören in der Fußgängerzone

Radfahrer in der Fußgängerzone sind morgens früh noch erlaubt, in einem Testlauf in den Sommerferien auch den ganzen Tag über. Das wird schon im Vorfeld kritisch gesehen. Foto: Gundhild Tillmanns

Grevenbroich Der geplante Test, Radfahrer durchgängig in der Fußgängerzone zuzulassen, stößt auf Ablehnung. Geschäftsleute klagen auch über störende Fahrzeuge. Sie fürchten, das vor allem ältere Fußgänger geschädigt werden.

Schon im Vorfeld stößt der für die Sommerferien geplante Testlauf, Radfahrer in der Fußgängerzone zuzulassen auf Skepsis bis hin zu offener Ablehnung: Das ergab eine Umfrage unserer Zeitung bei betroffenen Geschäftsleuten.. Die vom Bauausschuss beschlossene Probephase soll, wie berichtet, den Radverkehr nicht nur limitiert von 20 bis 11 Uhr wochentags und ab 15 Uhr samstags in der Kölner Straße zulassen, sondern rund um die Uhr und damit auch zu den Stoßzeiten, wenn die meisten Fußgänger unterwegs sind. „Das finde ich nicht richtig“, sagt Aynur Arslan, Besitzerin des Eiscafés Zampolli. Sie beobachte jetzt schon viele Radfahrer unerlaubt in der Fußgängerzone: „Die fahren nicht langsam. oder schieben ihre Räder. Die rasen und gefährden vor allem die vielen älteren die Fußgänger, die es hier gibt“, sagt die Geschäftsfrau. Auch Floristin Gabi Wellenberg (Blumen Ambiente) steht der geplanten Freigabe der Fußgängerzone für Radfahrer skeptisch gegenüber: „Ich bin zwar froh über jeden in der Stadt, aber viele Radfahrer brettern auch regelrecht durch die Fußgängerzone.“ Nur wenn sich die Radfahrer auch tatsächlich an die Regeln hielten, könne das Miteinander mit den Fußgängern klappen. Allerdings sieht die Floristin ein noch viel größeres Problem in den Post- und Lieferfahrzeugen: „Die halten sich in der Fußgängerzone überhaupt an keine Zeiten und fahren den ganzen Tag über herein“, beobachtet sie.