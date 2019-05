Jugendhilfeausschuss in Grevenbroich : Keine sofortigen Ergebnisse nach Kita-Sitzung

Auch Bürgermeister Klaus Krützen sowie Personaldezernent Claus Ropertz und zwei Mitarbeiterinnen des Landesjugendamts nahmen daran teil.

Hier fehlen Plätze, da das Personal: Wer in der Schlossstadt auf Betreuungsmöglichkeiten für Kinder angewiesen ist, hat derzeit bloß mittelgute Karten. Weil die Personalsituation in Kitas angespannt ist, weshalb beispielsweise in der städtischen Einrichtung „Sonnenland“ sowie im nicht-städtischen Deutschordens-Kindergarten Öffnungszeiten reduziert werden mussten, tagte jetzt der Jugendhilfeausschuss (JHA) auf Antrag des Jugendamtselternbeirats (JAEB) in einer Sondersitzung. Auch Bürgermeister Klaus Krützen sowie Personaldezernent Claus Ropertz und zwei Mitarbeiterinnen des Landesjugendamts nahmen daran teil.