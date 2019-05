Sportanlagen in Grevenbroich : Bauarbeiten für neuen Kunstrasen starten Ende Mai

Grevenbroich Beim Fußballverein freut sich Vorsitzender Wolfgang Klasen auf das Kunstgrün. „Das bedeutet, dass wir künftig keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber Vereinen in anderen Stadtteilen haben.“

Ab Spätsommer wird der BV Wevelinghoven auf Kunstrasen spielen können. Die Bauarbeiten für die Umwandlung des Asche-Platzes in Kunstgrün werden Ende Mai starten, kündigt Stadtsprecher Stephan Renner an. 600.000 Euro kostet das Projekt einschließlich neuer Tore und Ballfangzäune. Auch die Flutlichtanlage wird erneuert, dafür läuft ein Förderantrag.

Beim Fußballverein freut sich Vorsitzender Wolfgang Klasen auf das Kunstgrün. „Das bedeutet, dass wir künftig keinen Wettbewerbsnachteil gegenüber Vereinen in anderen Stadtteilen haben.“ Voraussichtlich am 27. Mai würden die Arbeiten anlaufen, die Bauzeit betrage drei Monate. „Wir hoffen, dass der Platz Ende August fertig ist, wenn das Wetter mitspielt“, erläutert der Vorsitzende des Vereins mit 450 Mitgliedern sowie mit vier Senioren- und sechs Jugendmannschaften. Zunächst werde die Asche abgefahren, dann der Unterbau neu angelegt, auch eine Drainage werde verlegt. Als Letztes werde der Kunstrasen aufgebracht. „Dann muss es trocken sein“, sagt Klasen.

Der BV trägt einiges zum neuen Grün bei. Er hatte den Platz in viele kleinere Parzellen untergegliedert, für die dann zum Stückpreis von 50 Euro Spender gewonnen wurden. „250 Parzellen haben wir verkauft, und es geht weiter“, erklärt der Vorsitzende. 25.000 Euro sind auf diesem Weg zusammengekommen. Bei den Bauarbeiten will der Verein mit Hand anlegen. „Wir werden wahrscheinlich im Bereich des Tiefbaus Eigenleistung einbringen“, kündigt Klasen an. „Der Verein hat großes Engagememt gezeigt“, sagt Stadtsprecher Renner. Offiziell in Betrieb genommen werden soll der Kunstrasen „vorausichtlich am 3. Oktober, wir erwarten dann einen höherklassigen Gegner“, erklärt der BV-Vorsitzende. Nach dem Eröffnungsspiel solle es ein Fest geben.