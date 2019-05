Fälle in Neuss und Grevenbroich : Unbekannter spricht Kind auf Schulweg an

(Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuss In Hemmerden und in Neuss-Holzheim soll ein Unbekannter ein Kind auf dem Schulweg angesprochen haben. Die Polizei bestätigte am Donnerstagmorgen den Fall aus Holzheim.

Zwei Vorfälle beschäftigen derzeit die Eltern im Rhein-Kreis Neuss. In Neuss-Holzheim wurde ein Mädchen auf dem Schulweg von einem Unbekannten angesprochen. „Er bot an, sie in seinem Auto nach Hause zu fahren“, bestätigte Polizeisprecherin Daniela Dässel auf Nachfrage unserer Redaktion. Das Kind reagierte richtig und lief weg. Die Schule steht in Kontakt mit dem Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz.

Auch die Eltern der Gemeinschaftsgrundschule Kapellen-Hemmerden wurden am Mittwoch über einen Vorfall informiert, der sich in der vergangenen Woche ereignet hat. In dem Schreiben, das mit dem Namen der Grevenbroicher Schulleiterin unterzeichnet wurde und das unserer Redaktion vorliegt, heißt es, dass ein Unbekannter einen Schüler gegen seinen Willen angesprochen hat.

Die Polizei bestätigte am Donnerstag auch einen Kontakt zur Schule in Kapellen-Hemmerden, konnte zu diesem Fall allerdings keine weiteren Angaben machen.

(NGZ)