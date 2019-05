Erlös der Karnevalsfête Prüde Prinzen Party : Kulturbande unterstützt das Umweltzentrum Schneckenhaus

Grevenbroich Seit Jahrzehnten organisiert die Kuba Veranstaltungen in Grevenbroich. Mit dem Erlös finanzieren sie Projekte, die sie für unterstützenswert halten. Dieses Jahr kommt das Geld den Insekten zu Gute.

Und weil in dieser Saison die Karnevalsparty, die übrigens bereits seit 30 Jahren veranstaltet wird, „richtig gut besucht war“, wurden 2100 Euro erwirtschaftet. ein „anständiger Betrag“, wie beide finden, der auch durch die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt entstand: „Wir haben uns die Kosten für den technischen Aufbau geteilt“ – alkoholfreie Jugendfête und besagter Prinzen-Party fanden unmittelbar hintereinander an der Alten Feuerwache statt.

Gleich nach der „PPP“ setzten sich die 13 Kuba-Mitglieder zusammen und beratschlagten, wer mit einer finanziellen Auffrischung bedacht werden sollte. 500 Euro sind für den Förderverein „Grünes Klassenzimmer“ am Umweltzentrum Schneckenhaus bestimmt. „Was hier am Schneckenhaus gemacht wird und vor allem, wie Kinder und Jugendliche mit einbezogen werden, ist wirklich toll“. loben Frank Müller und Mathias Istas das „umfassende Programm“.

Einen Schwerpunkt der Arbeit am Umweltzentrum sehen sie rund um das Thema Insekten, in deren Fokus wegen des benachbarten Vereins „Bendbienen“ natürlich Bienen stehen. „Ein wichtiges, nachhaltiges Projekt“, das die Schneckenhäusler unter diversen Aspekten weiterverfolgen, wie Ralf Dietrich aus dem Umweltzentrum erläutert. „Von dem Geld wollen wir Saatgut und Pflanzen anschaffen, die als Blühwiesen Insekten ‚schmecken’“, führt er aus. Drei Flächen dieser Art gibt es bereits am Schneckenzentrum, darunter eine Feuchtwiese mit einigen der Sorten, die bereits auf der „Roten Liste“ geführt werden.